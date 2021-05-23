AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin: "Milletimizi hedef alan terör olayını şiddetle lanetliyoruz"

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlarla gözaltına alınan şüphelilerin keşif yaptıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin önünde keşif yaptıkları adresin Pendik AK Parti İlçe Binası olduğu öğrenildi. Yaşanan gelişmeler üzerine AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin olayın detaylarını anlatan bir açıklama yaptı.

Saldırı girişiminin 18 Mayıs'ta akşam saatlerinde yapıldığını belirten Ali Şirin: "Emniyet güçlerimizin dikkati sonucu amacına ulaşamamış olan bu saldırı bizlerin inandığımız yolda yürümesine engel olamayacaktır. Bu menfur saldırı girişimini gerçekleştiren saldırganların yakalanmasında gösterdikleri gayretli çalışmalarından dolayı emniyet güçlerimize teşekkürü bir borç biliriz" diye konuştu.

"İstanbul'da AK Parti'mizi, milletimizi hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz. Durmak yok, inandığımız yolda yürümeye devam" diyen Şirin, olaydan sonra geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara da teşekkür etti.