Alkollü sürücü, dehşet saçtı



Halit Yeşil

230 PROMİL ALKOLLÜ

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ve 230 promil alkollü olduğu öğrenilen Erhan Ö. İsimli sürücü ve diğer yaralılar da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.