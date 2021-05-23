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Giriş Tarihi: 23.5.2021 21:54

'da 11 katlı binada korkutan yangın

DHA
Ankara'da 11 katlı binada korkutan yangın

'nın ilçesinde 11 katlı binanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti

Olay, akşam saatlerinde Mamak İlçesine bağlı Şahap Gürler Mahallesi 1213'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. 11 katlı binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada oturanlar evlerini tahliye ederken dumandan etkilenenler oldu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan daire ile üst ve alt katındaki dairelerde hasar meydana geldi. Bu arada dumandan etkilenen apartman sakinlerine ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Ankara'da 11 katlı binada korkutan yangın
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