Araba zulasından esrar çıktı

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısından, Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen Türk uyruklu sürücü idaresindeki otomobil x-ray tarama sisteminde şüpheli yoğunluk tespit edilince Narkotik Dedektör köpeği Oli ile yapılan aramada şüpheli yoğunluk bölgesine tepki verdiği görülmesi üzerine ekiplerce arabada detaylı arama yapıldı.

Gerçekleştiren arama neticesinde aracın şüpheli bölgesi olan kol dayama bölümü yerinden sökülünce altında kalan bölümde yaklaşık 15x11 cm olan saç levhanın kesilerek vida ile tutturulduğu görüldü. Levhanın vidaları sökülerek açılması üzerine şeffaf poşete sarılı içerisinde 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü olan şüpheli şahıs gözaltına alındı.