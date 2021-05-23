Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Araba zulasından esrar çıktı
Giriş Tarihi: 23.5.2021 10:14

Araba zulasından esrar çıktı

İBRAHİM GÜNEŞ
Araba zulasından esrar çıktı

'den 'ye giriş yapmak isteyen otomobilin zulasından uyuşturucu esrar maddesi çıktı.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısından, Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen Türk uyruklu sürücü idaresindeki otomobil x-ray tarama sisteminde şüpheli yoğunluk tespit edilince Narkotik Dedektör köpeği Oli ile yapılan aramada şüpheli yoğunluk bölgesine tepki verdiği görülmesi üzerine ekiplerce arabada detaylı arama yapıldı.

Gerçekleştiren arama neticesinde aracın şüpheli bölgesi olan kol dayama bölümü yerinden sökülünce altında kalan bölümde yaklaşık 15x11 cm olan saç levhanın kesilerek vida ile tutturulduğu görüldü. Levhanın vidaları sökülerek açılması üzerine şeffaf poşete sarılı içerisinde 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak aracın sürücüsü olan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Araba zulasından esrar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA