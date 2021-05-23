Aracına yazılım yükletip bu hale getirdi... O sürücü yakalandı

Bu kapsamda şehir merkezinde Eski Bolu Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, 81 AAJ 163 plakalı otomobilin egzozundan siyah duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine otomobili durduran ekipler, aracın özel donanımlı abart egzoz kullandığını belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede, araca özel yazılım atıldığını, bu sayede sürücüsünün dikkat çekmek için egzozundan siyah duman çıkarttığını ve fazla ses çıkarttığını tespit etti.