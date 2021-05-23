Atlas Okyanusu’nda ölen kaptan memleketinde toprağa verildi

Atlas Okyanusu'nda 13 Nisan'da seyreden kuru yük gemisinin 8 metre yüksekliğindeki ambar merdiveninden düşerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki ikinci kaptan Erdem Bulat'ın cenazesi Pozantı ilçesine getirildi.

Bulat için Gökbez Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunu olan Bulat'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Gökbez Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk şirketi Dramar Denizcilik'e ait Marshall Adaları bayraklı DS Sofie Bulker kuru yük gemisinin ikinci kaptanı Erdem Bulat, 13 Nisan'da Atlas Okyanusu geçişine başlamadan önce geminin ambarlarını kontrol etmek isterken merdivenden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.