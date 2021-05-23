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Giriş Tarihi: 23.5.2021 20:49

Ayda 650 aileye 11 bin parça kıyafet!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ayda 650 aileye 11 bin parça kıyafet!

Belediyesi Şefkateli Mağazası ile ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyaçlarını mağazadan karşılıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de ayda ortalama 650 ailenin 11 bin parça kıyafet aldığını belirterek, hayırseverlerin bağışladığı kıyafetler ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söylüyor

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü'ne bağlı olan Şefkateli Mağazası ihtiyaç sahiplerinin giysi ihtiyaçlarını mağazadan karşılamasını sağlıyor. Mağazada, manto, kazak, pantolon, ayakkabı, ceket, mont gibi giysilere ihtiyaç sahipleri ulaşırken, ayrıca gelinlik, damatlık, nişanlık ve sünnet kıyafetleri de bulunuyor.

ŞEFKATELİ MAĞAZASI'NDAN AYDA 11 BİN PARÇA KIYAFET
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şefkateli Mağazamızla giyim ihtiyaçlarını ve çeşitli ev eşyası taleplerini karşılıyoruz. Ayda ortalama 650 aile, 11 bin parça kıyafet... Eyüpsultan'da ihtiyaç duyan herkes için sevgiyi paylaşan şefkatli eller var" ifadelerini kullandı.

MAĞAZAYA HAYIRSEVERLER BAĞIŞLIYOR
Şefkateli Mağazası'ndaki kıyafetlerin bazıları kullanılmış kıyafetler olup temizliği yapıldıktan sonra mağazadaki yerini alıyor. Kimi kıyafetler ise kullanılmamış olarak hayırsever vatandaşlar tarafından mağazaya veriliyor. Karadolap Mahallesi Whitehill Alışveriş Merkez'inde bulunan Şefkateli Mağazası'ndan yararlanmak için belediyeden bilgi alabilirsiniz.

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Ayda 650 aileye 11 bin parça kıyafet!
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