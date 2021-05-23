‘Bebek benim’ dedi, kaçırmaya kalkıştı

İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde annesi ve babaannesiyle birlikte röntgen sırası bekleyen 8 aylık Tercan bebek kaçırılmaya çalışıldı. İddialara göre geçen perşembe günü Fas uyruklu S.K., "Bu bebek benim" diyerek babaannesinin kucağında olan bebeği almaya kalkıştı. Çıkan bağrışmalar üzerine hastanenin güvenlik görevlileri, kadını gözetim altına aldı. Hastaneye gelen polis ekiplerinin emniyete götürdüğü S.K., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. SABAH'a konuşan bebeğin babası Emin Eşşiz, "Annemin kucağından 'Bu bebek benim' diye çekip almaya çalışmış. Müdahale edip aldılar elinden. Annem şok geçirmiş. Ne olduğunu bile anlamamış. Bu işin peşini bırakmayacağım. Annem orada eğer uyanık olmasaydı çocuğun kimliğini göstermeseydi, çocuğu kaçıracaktı" dedi.