Belediye Başkanından alkışlanacak hareket

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın, ailesine Belediye Başkanı Abdullah Çatal ev hediye etti.





Şehit Murat Nar'ın annesi Nezaket Nar'ın haykırışı karşılıksız kalmadı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal şehitlerin ailelerinin Türk Milletine emanet olduğunu belirterek, "Aziz şehidimizin annesi, şehadet haberi alındığında o anki üzüntüsü ile "Evladım ev kiramızı bile ödüyordun, şimdi kim ödeyecek" diye haykırması beni çok etkiledi. Bu vatanın birliği ve beraberliği için seve seve canlarını veren aziz şehitlerimizin geride kalan tüm aileleri bizlere emanet. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Hain terör örgütü şunu iyi bilsin ki bu vatanı bölemeyecekler, ezanı susturamayacaklar, şanlı bayrağımızı gök kubbeden indiremeyecekler. Bu güzel vatanın bir evladı olarak kendi imkanlarımla ilçe merkezinden aldığım evin tapusunu Nezaket annemize teslim ettik. Türkiye'nin hiçbir yerinde dilerim bu acılar yaşanmaz. Nezaket annemize evlat yokluğu göstermeden evlatlık yapmaya çalışacağız. Bizler onun birer evlatlarıyız. Nezaket annemize ve Mustafa babamıza evi hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şehit annesi Nezaket Nar ile Taşköprü Tapu Müdürlüğüne giden Belediye Başkanı Çatal, sıfır bir daire alarak Nezaket Nar'a tapuyu teslim etti. Şehidin anne ve babasının yaşamı boyunca ailenin kullanımına sunan Belediye Başkanı Abdullah Çatal, anne ve babanın vefatına kadar daire şehit ailesinin kullanımında olacak.