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Giriş Tarihi: 23.5.2021

‘Beni bırakma’ der gibiydi bir anda baba şefkati geldi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Beni bırakma’ der gibiydi bir anda baba şefkati geldi
Afyonkarahısar'da mutfakta üzerine kaynar su dökülen ve ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilen 16 aylık Beril Server Aktaş acil tıp teknisyeni Mehmet Canko'ya (30) sarılmıştı. O an çekilen fotoğraf yürekleri ısıttı. SABAH'a konuşan Canko, "Eşim ve ben sağlıkçıyız ama çocuğumuz yok. Buna rağmen bir baba şefkatiyle Beril'i yolda sakinleştirmek istedim. 'Beni bırakma' dercesine boynuma sarıldı. Elimden tuttu. Bırakamadım. O ağladıkça gözlerim doldu" dedi. Ambulans helikopterde 7 yılı doldurduğunu söyleyen Canko "Yüzlerce vaka taşıdım ama Beril ile aramızda farklı bir bağ vardı. Onu sedyeye koymaya gönlüm el vermedi" dedi. Beril bebeğin sağlığının iyi olduğunu öğrenince çok sevindiğini anlatan Canko, "Taburcu olunca ziyaret edeceğim" dedi.
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‘Beni bırakma’ der gibiydi bir anda baba şefkati geldi
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