Merakla beklenen yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda; elektrikli scooter, full HD uydu alıcılı tv, full HD smart tv, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet, erkek bakım seti, pratik epilasyon aleti, kablosuz kulaklık, makyaj çantası seti gibi her alandan çeşit çeşit ürün yer alacak. İndirimli ürünler bu hafta da tüketicilerin hizmetine sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler tam listesi 24-25 Mayıs 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta indirimli ürünler Pazartesi ve Salı raflarda yerini alacak. Erkek ve kadın iç giyim, mutfak araç gereçleri, aksesuar, elektrikli ve elektronik aletler, çocuk oyuncakları, tekstil ürünleri, kozmetik ve bakım ürünleri bu haftanın listesinde yer alıyor. Bu başlık altından BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte BİM 24-25 Mayıs 2021 aktüel listesi!.