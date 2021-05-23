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Giriş Tarihi: 23.5.2021 14:39 Son Güncelleme: 23.5.2021 14:49

Bölücü terör örgütüne eleman temin ediyorlardı! Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bölücü terör örgütüne eleman temin ediyorlardı! Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

ve Ankara’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütünün kırsal alanına eleman temin eden ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan 6 kişi yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.

Hakkında bölücü terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde ihbarlar bulunan eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö. ve terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra günümüz itibariyle ilimizde bulunuyor olabileceği değerlendirilen örgüt üyeleri ile terör örgütü adına gerçekleştirilen terör eylemlerine katıldıkları saptanan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul'da 6 ilçede ve Ankara'da olmak üzere toplamda 14 adrese düzenlenen baskınlarda 6 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Eski HDP Esenler İlçe Eşbaşkanı N.B.Ö'nün gözaltına alındığı öğrenildi.

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Bölücü terör örgütüne eleman temin ediyorlardı! Eş zamanlı operasyonla yakalandılar
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