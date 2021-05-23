Böyle olur hayvansever nikâhı

Edirne'de, hayvanseverler tarafından kurulan "Bir El Bin Nefes Derneği" Başkanı Yağmur Islattı, yine bir hayvansever olan nişanlısı Bülent Aydın'la nikâh kıydı. Davetliler, salona köpekleriyle gelince ilginç anlar yaşandı. Edirne Belediyesi Nikâh Salonu'nda pandemi tedbirlerine uyularak düzenlenen törene çiftin birinci derece yakınları ile kısıtlı sayıda konuk kabul edildi. Çiftin hayvansever bazı arkadaşları da nikâh salonuna hayvanlarıyla geldi. Çiftin nikâh şahitliğini kendisi de bir hayvansever olan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ile akademisyen Tilla Deniz Baykuzu yaptı.Hayvansever çift, tören sonrası nikâh masasına aldıkları "Süt" ve "Sütlaç" adlı köpeklerle poz verdi. Çift, nikâha katılan davetlilere nikâh şekeri yerine köpek maması dağıttı.