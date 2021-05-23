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Giriş Tarihi: 23.5.2021 07:26 Son Güncelleme: 23.5.2021 07:27

Fırınlar ve pastaneler açık mı? Hafta sonu fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Fırınlar ve pastaneler açık mı? Hafta sonu fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşme sürecinde faaliyette olan iş yerleri ve işletmeler araştırılıyor. Bu kapsamda, , sokağa çıkma yasağında fırınlar ve soruları da yanıt arıyor. Haftasonu kahvaltıları için pastane alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, diye merak ediyor. İşte sokağa çıkma yasağında fırın ve pastanelerin çalışma durumu.

İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın bitişiyle birlikte 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçileceğini bildiren bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında fırın ve pastanelerin çalışma saatleri de açıklandı. İçişleri genelgesine göre hafta sonu pastaneler çalışıyor mu diye araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bugün fırınlar ve pastaneler açık mı diye merak ediliyor. İşte sokağa çıkma yasağında fırınlar ve pastaneler açık olur mu sorusunun cevabı.

HAFTA SONU PASTANELER AÇIK MI?

Pek çok vatandaş, ekmek, kahvaltılık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hafta sonu fırın ve pastaneler çalışıyor mu diye araştırıyor. Temel ihtiyaç kapsamına giren fırın ve pastaneler hafta içi ve hafta sonu vatandaşlara hizmet veriyor. Ancak vatandaşlar araç kullanmadan en yakındaki fırın ve pastanelere gidebiliyor.

FIRIN VE PASTANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Kademeli normalleşme sürecinde Cuma akşamı 21:00 ile Pazartesi sabahı 05:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu süre zarfında market, bakkal, manav, kasap, tatlıcı, kuruyemişçi ve pastane gibi iş yerleri 10:00-17:00 saatleri arası faaliyette olacak.

BUGÜN PASTANELER AÇIK MI?

Pastaneler ve kafeler bu süreçte yalnızca gel-al ve paket servis şeklinde hizmet verecek. 1 Haziran'a kadar yeme-içme yerlerinde masa ve sandalyeler kullanılmayacak. 1 Haziran'dan sonra pastane ve kafelerin nasıl hizmet vereceği bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

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Fırınlar ve pastaneler açık mı? Hafta sonu fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
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