Çok güzelsin Hakkâri

Hakkâri Valisi/Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık tarafından başlatılan, "Bir Kitap Bir İnsan" projesi kapsamında 46 bin kitap dağıtıldı. Hakkâri, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'da aileler, çocuklarıyla birlikte kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla etkinliğine katıldı. Proje ile ilgili SABAH'a konuşan Vali Akbıyık, kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla "Bir İnsan Bir Kitap" kampanyası başlattıklarını belirterek, Hakkâri ve ilçelerinde dağıtılan kitapların hafta sonları kampanyaya katılan aileler tarafından bir saat okunduğunu söyledi. Projeden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, bu sayının artacağına inandıklarını söyledi.Kitap okuma kampanyasına katılan Binnur Alan şunları söyledi: "Biz Hakkâri Valiliği'nin ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı kitap okuma etkinliğine katılıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizle beraber zaman geçiriyoruz. Kitap okuma alışkanlığımız artıyor, birlikte daha güzel zaman geçiriyoruz. Bu etkinlikle beraber çocuklar dâhil olmak üzere zihinsel açıdan gelişiyoruz."Öğrenci Rabia Nur Kayhan ise "Ailelerimizle birlikte kitap okuyoruz. Salgın sürecinde eve kapandığımız için ders saatleri dışında bolca vaktimiz oluyor, bu vakitlere her gün kitap okuma saati eklenince bizlere çeşitli zenginlikler katıyor. Kelime dağarcığımız genişliyor, yaratıcılığımız ve hayal gücümüz artıyor, empati kurma yeteneğimiz gelişiyor" dedi.