DSP’den Adalar açıklaması

Adalar Belediye Meclisi, 21 Mayıs Cuma günü toplandı. Toplantıda 2020 yılı Kesin Hesabı ele alındı. Adalar meclisinin ilk toplantısında belediyenin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nün ve Basın Yayın Müdürlüğü'nün görevlerini yapmaması, hiç memur çalışmaması ve yolsuzlukların adresi olduğu gerekçesiyle kapatılması teklif önergesi sunan CHP'li Mehmet Dündar Tıraş ile birlikte diğer CHP'li meclis üyeleri Nesrin Karanfil ve Fatma bucak, DSP'li meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Türkyılmaz, İsmail Hakkı Durmuş ve Nesrin Deriş 2020 yılı Kesin Hesabına ret oyu verdi.

'ARAÇLAR YILLARDIR KAYIP'

Erdem Gül'ün Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kesin Hesap tasarısını incelemek isteyen meclis üyelerine vermediği öğrenildi. Meclis üyelerinin, görüşmeler öncesinde hazırlanan tabloyu incelemek istediği ancak Belediye Başkanı Gül'ün buna onay vermediği belirtilirken skandallar bununla da kalmadı. Belediyenin taşınır kesin hesabı da reddedilirken meclis üyelerinin, belediyenin taşınır kesin hesabındaki araçların ruhsatlarını inceleme talepleri de reddedildi. Bazı araçların yıllardır kayıp olduğu ve kimse tarafından nereye gönderildiğinin bilinmediği ifade edildi. Adalar Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüklerle birlikte son 1 ayda 3 Mali Hizmetler Müdürü'nün değiştiği öğrenilirken Sayıştay'ın ise 2019 yılı denetimini Kovid-19 pandemisi nedeniyle yapamadığı belirtildi.

Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte toplam 12 meclis üyesi olan Adalar Belediyesi'nin 5 kabul oya karşı 7 ret oy kabul edilmeyen 2020 yılı Kesin Hesabı ile belediye meclisi ve belediye yönetimi düşme aşamasına geldi. Belediye hesapları SAYIŞTAY denetimine girecekken Belediye Başkanının yerine kayyum atanıp atanmayacağına ise İçişleri Bakanlığı karar verecek.

DSP'DEN BASIN AÇIKLAMASI: UMARIZ YOLSUZLUK YOKTUR

Adalarda yaşanan skandalın ardından Demokratik Sol Parti (DSP) İlçe Başkanı Nail Murat Pekin tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında, sürecin Sayıştay denetiminde devam edeceğine dikkat çekildi.

İnceleme sonunda belirlendiği üzere herhangi bir yolsuzluğun olmamasının temenni edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 21 Mayıs 2021 tarihli Adalar Belediye Meclis toplantısındaki oylamada, 2020 yılı bütçe kesin hesabı 5 kabul oyuna karşılık 7 ret oyuyla reddedilmiştir. Aşağıdaki yapacağım açıklamada, kanun maddelerine boğulmadan basit olarak durumu açıklamaya çalışacağım. Malumu olduğu üzere, belediyenin tüm parasını harcama yetkisi belediye başkanındadır. Başkan kendisinin yetkisinde olan bu harcamaları, kendisine bağlı başkan yardımcısı ve daire müdürleri üzerinden yapsa da, bu harcanan paraların sorumluluğu başkanın üzerindedir.

Takvim yılı bittiğinde yaptığı harcamaları bir rapor haline getirir ve bu rapora bütçe kesin hesabı denir. Başkan bu raporda, bu bir yıl içinde yapılan harcamaların doğru ve kanuna uygun olarak harcanıp harcanmadığını tespit etmek için belediye meclisine sunar. Buna kısaca ibra denir. Meclis ise kendisini seçen seçmene olan sorumluluğunu yerine getirmek üzere bu harcamaları denetler.

Meclis yaptığı denetim sonunda yeterli bilgiye ulaşamamışsa veya harcama kalemlerinde yasalara aykırılık varsa ya da yeterli şüphe oluşmuşsa, bu raporu ret eder. Bunun sonunda bu hesapları denetlemek üzere 29 mayıs 1862 tarihinde Tanzimat fermanı ile modern devletin kurulması amacıyla kurulan SAYIŞTAY kurumu devreye girer ve bu kurumun ilgili müfettişleri tarafından, belediye hesapları incelenir.

Bunların hepsi kanunlarda yazılı rutin süreçler olup, kendisinden emin olan hiçbir yöneticinin bu sürecin işletilmesinden korkmaması ve engellememesi gerekmektedir. Adalar Belediye Meclisi tarafından yapılan bütçe kesin hesabına gerekçeli olarak ret oyu veren 7 üyeden birisi, CHP üyesi ve Adalarda 30 yıldır serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak hizmet veren, Sayın Mehmet Dündar Tıraş ve diğeri ise DSP üyesi Avukat Sayın Muzaffer Yıldırım olup, bu arkadaşlarımızın bu aşamada bu konulardaki mesleki tecrübelerine saygı duymak şu aşamada en doğru olandır.

Bu saatten sonra, ilgili kanun gereği yapılacak bir Sayıştay incelemesinde, belediye başkanına emanet edilen belediye bütçesinin doğru ve yerinde olarak harcandığının ve yolsuzluk yapılmadığının tespit edilmesi ve ret oyu veren kıymetli arkadaşlarımızın yanılmış olması tüm adalıların temennisi olacaktır. Mecliste verilen her ret oyunun, adalıların menfaati için olduğunun bilinmesini temenni ederim."