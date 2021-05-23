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Haberler Yaşam Haberleri Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran 2021'den sonra serbest olacak mı? İşte düğün yasağı ve düğün salonları ile ilgili son durum!
Giriş Tarihi: 23.5.2021 11:35

ne zaman başlayacak, 1 Haziran 2021'den sonra serbest olacak mı? İşte düğün yasağı ve düğün salonları ile ilgili son durum!

Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran 2021'den sonra serbest olacak mı? İşte düğün yasağı ve düğün salonları ile ilgili son durum!

Bu yaz evlilik hayali kuran binlerce kişi “ ne zaman başlıyor, düğün, kına, nişan, nikah yasağı 1 Haziran’dan sonra kalkacak mı?” sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınına tedbiren alınan son karara göre 1 Haziran tarihinden itibaren nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmamasına karar verilmişti. Bu noktada ise milyonlarca kişi düğün salonlarının açılış tarihini merak ediyor. Buna göre; Düğünler ne zaman başlayacak, Haziran’da serbest olacak mı? İşte tüm detaylar…

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarla beraber birçok kısıtlama kaldırılırken düğün, kına, nikah merasimlerindeki kısıtlamanın devam edilmesine karar verilmişti. Bu noktada gözler 1 Haziran tarihine çevrildi. "Düğünler ne zaman başlıyor, düğün, kına, nişan, nikah yasağı 1 Haziran'dan sonra kalkacak mı?" soruları yanıt aramaya başlarken özellikle işletme sahipleri hazır bir şekilde gelecek olan açıklamayı bekliyor. İşte düğün yasağı ve düğün salonları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Düğünler ne zaman yapılacak? Düğünler ve nikâhlar Haziran’da yapılacak mı, serbest olacak mı?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" açıklamasının ardından Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" mesajını paylaştı.

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Düğün salonları açılacak mı, ne zaman açılacak? Yeni Normalleşme Takvimi ile 2021 Nişanlar ve Düğünler ne zaman yapılacak, bu yaz serbest mi?

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

Ancak konuyla ilgili şu an İçişleri Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yok. Nişan ve düğün salonlarının açılmasına yönelik yeni bilgiler geldiği takdirde haberimizden bulabilirsiniz.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
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Düğünler ne zaman başlayacak, 1 Haziran 2021'den sonra serbest olacak mı? İşte düğün yasağı ve düğün salonları ile ilgili son durum!
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