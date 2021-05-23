Dünyayı eşitlik güzelleştirecek: Furkan Korkmaz Türkiye için kolları sıvadı

Philadelphia 76ers formasıyla NBA'deki dördüncü yılını dolduran Furkan Korkmaz her ne kadar basketbolun zirvesinde bir başarı hikayesi yazıyor olsa da kalbi hep Türkiye için atıyor. Takımıyla NBA şampiyonluğu için mücadele eden Korkmaz, sezon bittiğinde Türkiye'ye gelip ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için yollara düşecek. Korkmaz yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verip sorularımızı yanıtladı.

- 15 yaşında bir basketbol kampında hayatınızı etkileyecek bir motto ile karşılaşıyorsunuz: "Every Single Day" Hikayeyi sizden dinleyebilir miyiz?

- Küçükken, ABD'de Michael Jordan'ın bir kampına katılmıştım.

Kampın ilk günü çocuklara birer tişört verildi. Tişörtün üstünde "Every Single Day" yazıyordu. Tabii o zamanlar İngilizcem çok iyi bir seviyede değil, biraz araştırma yapmam gerekti. O cümleden şunu çıkarttım; aslında her günümüz birbirinden farklı ve hepsi birbirinden özel. Geçirdiğimiz günü telafi etme şansımız bir daha olmayacak, o yüzden her günün değerini bilerek yaşamalıyız ve hayatımızı buna göre devam ettirmeliyiz. Gün içerisinde aileniz, arkadaşlarınız veya sevdikleriniz yanınızda olabilir ama hayatınızla ilgili son kararı tek başınıza siz veriyorsunuz ve sonuçlarıyla yine siz yüzleşiyorsunuz. O yüzden ne olursa olsun, sizin nasıl mutlu olacağınız sorusuna kendinizin cevap verebilmesi bana göre en kritik nokta.

- 19 yaşında NBA'de oynamak için yola çıktınız. Evet, çok yetenekliydiniz, çalışkandınız. Peki bunlar kariyerinizi devam ettirmek için yeterli oldu mu?

- Amerikalıların çok sevdiğim bir lafı var: "Yetenek eğer çok çalışmazsa; çok çalışmak her zaman yeteneği yener." Yetenek sizi belirli bir noktaya kadar getiriyor ama özellikle NBA gibi üst düzey organizasyonlarda var olabilmenin farklı şartları var. Öncelikle burası basketbolun en büyük vitrini, zirvesi. Burada sadece sporcu değilsiniz, o endüstrinin bir parçasısınız aynı zamanda. İletişimiyle, pazarlamasıyla koskoca bir sistemin aktörü olmak durumundasınız. Hem saha içinde yeteneklerinizi sergilemeniz, hem de saha dışında bu dünyaya ait olabilmeniz gerekiyor.

Bu benim Philadelphia'da dördüncü yılım. Bir bakıma buranın çocuğu oldum artık. Şehre alıştım, şehri seviyorum; onlar bana alıştı, beni seviyor. Dört yıllık sürece baktığımda, zor zamanlar da geçirdim, evet, ama günün sonunda hikayem mutlu bir şekilde devam ediyor.





EN ÇOK ÖZLEM ZORLADI



- Son dört yılda saha dışında hangi duygularla baş etmek zorunda kaldınız?

- Özlem. İlişkileri çok kuvvetli bir aileden geliyorum. O yüzden buraya alışma döneminde en çok özlem zorladı. Ailem sıklıkla gelip gitti tabii ama insan yine de özlüyor. Sonra yavaş yavaş alışmaya başlıyorsun. Özellikle pandemi süresince buraya gelemediler.

Ama bu dönem bizi ailenin ve sevdiklerimizle birlikte olmanın değerini daha fazla öğretti. Ama olaya iyi tarafından bakarsak bu duygularla ne kadar kolay başa çıkabilirsen, yaşadığın yere de o kadar kolay adapte oluyorsun aslında.



- Hiç Türkiye'ye dönme noktasına geldiniz mi?

- 19-20 yaşında o sporun en büyük arenasına çıkıyorsunuz.

Bazen işler planlamadığınız gibi de gidebiliyor.

Ama ne yaşarsam yaşayayım, hiçbir zaman pes etmedim. Her gün, bir öncekinden daha iyi olmak için çalıştım. Burada yapacak çok işim olduğunu biliyorum ve onun için çalışıyorum. Bu sezon sonunda yeni kontrat görüşmelerim de olacak. Hikayemin aynı güzellikte devam etmesini istiyorum.

- Kariyerlerine yurt dışında devam eden sporcular olarak yola önemli bir sorumlulukla da çıkıyorsunuz. O da ülkemizi temsil etmek...

- Çok küçük yaşlardan itibaren bu temponun içinde yer aldığımdan o duyguya alıştım.. Alt yaş gruplarından itibaren milli takımlarda da yaşadım bu duyguyu. Ülkemi temsil etmek her zaman gurur veriyor. Misal ben bir maçta smaç yapınca bile sosyal medya postlarının altına "Türk Hava Yolları uçuşa geçti!" yazıyorlar. Philadelphia'nın Türkiye'de ciddi bir izleyici kitlesi var. Maçların çoğu sabaha karşı oynanıyor ama insanlar o saatlerde bile izliyor maçlarımızı. Bu beni çok mutlu ediyor.

- Takım arkadaşlarınız Türkiye ile ilgili neleri merak ediliyor?

- Klasik olarak yemeklerimiz ve tatil yörelerimiz merak ediliyor.

İlk başlarda bana bunlarla ilgili çok soru geliyordu. Ama bu yaz ilginç bir şey oldu; Instagram'dan canlı yayınladığım tarih turu projemi izleyen takım arkadaşlarım bana gezdiğim yerleri de sormaya başladı.

- Bu projeye devam etmeyi düşünüyor musunuz?

- Hem tarihi hem kültürel olarak çok zengin bir ülkemiz var. Geçen sene Ege'de iki günlük bir arkeolojik yerler rotası yapıp canlı yayınla takipçilerime ulaştırdım.

Bu sene yaz aylarında bunu bir seviye daha ilerletip televizyona veya dijitale program olarak çekme planımız var. Ekiple birlikte rotaları şimdiden hazırladık.

- Son dönemde başarılı sporcuların sosyal konularda ön plana çıkmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

- Sporcuların geniş bir kitlesi var ve ellerindeki iletişim araçları sayesinde bu kitlelere kolaylıkla ve etkili şekilde ulaşabiliyorlar. Ben sporun saha içi ve saha dışı bir bütün olduğuna inanıyorum. Bu yüzden sosyal projelerin içinde olmaya önem veriyorum. Biz bu konuda planlı bir şekilde ilerliyoruz ve sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. İlk etapta kendimize 'ülke tanıtımı' başlığını seçtik ve bu alanda ilerliyoruz.



CEDİ'YLE SÜREKLİ KONUŞUYORUZ



- Şu sıralar günleriniz nasıl geçiyor?

- Burada yaşam yavaş yavaş normale dönüyor. NBA'in salgına karşı sıkı tedbirleri mevcut, her gün test oluyoruz. Sanırım en çok özlediğim şeylerden biri özgür bir şekilde tesislere giriş yapmak. Şaka bir yana yoğun antrenman ve maç temposu arasında arkadaşlarımla dışarıda dilediğim gibi vakit geçirmeyi çok özlemişim.

- Diğer Türk oyuncularla görüşme fırsatınız oluyor mu?

- Cedi'yle sürekli konuşuyoruz. Eskiye dayanan takım arkadaşlığımız var onunla, ailelerimiz de görüşür. Ersan abiyle de fırsat buldukça konuşuyoruz.

- Eğlenmek için neler yapıyorsunuz?

- Eğlence anlayışımı, iyi bir restoranda sevdiklerimle güzel bir yemek eşliğinde sohbet etmek olarak özetleyebilirim. Ama tabii en çok keyif aldığım şey başarılı ve verimli bir sezonun ardından ülkeme dönerek sevdiklerimle ve ailemle tatilin tadını çıkartmak. Evde ise çok fazla film ve dizi izliyorum. Şu sıralar zihin gücümü nasıl yönetebileceğime dair kitaplar favorim.





RAP DİNLİYOR TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR



- Sıkı bir Tarkan hayranısınız. Dinlemeye devam ediyor musunuz?

- Tabii ki Tarkan olmadan olur mu?

Her ne kadar yaşamımı Amerika'da sürdürüyor olsam da çalma listelerimde Tarkan'a yer veriyorum. O da kültürümün bir parçası, burada sadece yabancı şarkılar değil, Türkçe şarkılar da dinliyorum.

- Rap müziği sevdiğinizi de biliyoruz. Şu sıralar en çok dinlediğiniz beş şarkı nedir?

- Whoopty (CJ), AP (Pop Smoke) On Me (Lil Baby), Back in Blood (Pooh Shiesty) ve Lemonade (Gunna, Don Toliver, Internet Money)

-Sosyal medya sayesinde saha dışında tarzınızla da dikkat çektiğinizi görüyoruz. Bu konuda uzman yardımı alıyor musunuz?

- Modayı takip ediyorum. Fırsat buldukça moda dergilerine göz atıyorum. Ara sıra konunun uzmanlarıyla ufak eğitimler de yapıyoruz, sezon trendlerini onlardan da dinliyorum. Dediğim gibi NBA saha içi olduğu kadarıyla saha dışıyla da bir endüstri.

Burada artık nasıl oynadığınız kadar, nasıl giyindiğinizin, nasıl göründüğünüzün de bir önemi var. Hatta takımların oyuncular maçlara gelirken giydiklerini çeken fotoğrafçıları var. Farklı renkler kullanmayı, farklı kombinasyonlar yapmayı seviyorum.





DÜNYAYI EŞİTLİK GÜZELLEŞTİRECEK



- Geçen yıl ABD'deki ırkçılık ve sosyal adaletsizlik sorununa dikkat çekmek için sırtında Equality (Eşitlik) yazan formayla maça çıktınız. Amaçladığınız etki neydi?

- Biliyorsunuz geçen sene George Floyd olayından sonra Amerika'da çok ciddi protestolar yaşanmıştı. Biz de basketbolcular olarak bu olaya tepkimizi göstermek istedik. Her bir sporcuya formalarının arkasına yazabileceği 20'ye yakın kelimeden oluşan bir liste verildi ve birini seçmemiz istendi. Ben 'Equality' yani 'Eşitlik' yazsın, istedim. Çünkü dünyayı güzelleştirecek olan ilk şey eşitlik. Irk, yaş, dil, din, cinsiyet fark etmeksizin herkesin eşit olduğu bir dünya çok daha mutlu ve güzel olur.