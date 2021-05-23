Erciyes Üniversitesi’nde korkutan yangın

Erciyes Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Hastane binasında devam eden tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangına Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Polis ekipleri ise hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Hastanede bulunan 155 hasta ise dumandan etkilendi. Hastalar sedyelerle diğer servislere nakledildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'da hastaneye gelerek inceleme yaptı.

Tahliye edilen hastaların sağlık durumlarını ise iyi olduğu öğrenildi.