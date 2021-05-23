Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı

C.B.'nin karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis, hemen şahsın ikametine gitti. Şahsın evde olmadığını gören polis ekipleri, şahsı çarşıda gezerken yakaladı. Şahıs, karantina kullarını ihlal ettiği gerekçesi ile çağrılan bir ambulansla Bilecik'teki KYK erkek öğrenci yurduna götürüldü.

Ayrıca C.B. hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için TCK'nın 195'inci maddesi gerecince "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.