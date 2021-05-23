FETÖ desteği davasında Yargıtay cezaları onadı

Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 13 şüpheli Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme, gazeteciler Hakan Bülent Yardımcı, Abdurrahim Haklıkul, Osman Palamut, Taner Talaş ve Rifat Söylemez hakkında "suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki beraat kararını kaldırarak, sanıklara 5 yıla kadar hapis cezası, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma ve cezaevinde geçirilen sürenin hükmolunan hapis cezasından düşülmesine hükmetmişti.

BAM HÜKMÜNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİ

Kararın temyize götürülmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi. Adana'daki FETÖ'cü gazetecilerin davasında temyiz incelemesini tamamlayan dairenin kararında, örgütün 15 Temmuz'da anayasal düzene karşı gerçekleştireceği kalkışma öncesindeki sürece alışılmış siyasi görüntüsü vermeye çalışmak ve örgütün sempatizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında sözde meşruiyetini korumak amacına hizmet eder mahiyetteki ve gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi de mümkün olmayan sanıkların sübut bulan eylemlerinin, "hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçunu oluşturacağı gözetilerek, Bölge Adliye Mahkemesince, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dolayı mahkumiyetlerine yönelik karar verilmesiyle ilgili olarak hukuki bir isabetsizlik görülmediğine yer verildi.

HÜKÜMLER ONANDI

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtilerek, temyiz dilekçelerinde ileri sürülen nedenler yerinde görülmediğinden temyiz davasının esastan reddine ve hükümlerin onanmasına hükmedildi.