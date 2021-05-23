Fırın çalışma saatleri temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreci devam ederken kasap, market, Pazar yerleri gibi yerlerin çalışma saatleri duyuruldu. Tam bu noktada fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Peki Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu fırınlar açık mı? İşte yanıtı
Fırın çalışma saatleri hafta içi hafta sonu farketmeksizin araştırılıyor. Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.
Hafta sonu fırınlar açık olacak. Yayınlanan genelgede fırın çalışma saatleri ile ilgili şu detay yer alıyor;
"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde şu detay yer aldı; "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.