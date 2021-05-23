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Giriş Tarihi: 23.5.2021 07:26 Son Güncelleme: 23.5.2021 07:26

Fırınlar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün saat kaça kadar açık? , kapalı mı?

Fırınlar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu fırınlar açık mı, kapalı mı?

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kısıtlama gün ve saatleri içerisinde muaf olan kurumlar belli olmuştu. Sosyal hayatta kademeli normalleşme kapsamında bu hafta sonu 56 saat sürecek olan kısıtlama olacak. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Unlu mamül satışının yapıldığı fırınlar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorusuna ise yanıt aranıyor. Yayınlanan genelge ile , kaçta kapanıyor ve bugün saat kaça kadar açık? ? soruları yanıt buldu.

Fırın çalışma saatleri temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreci devam ederken kasap, market, Pazar yerleri gibi yerlerin çalışma saatleri duyuruldu. Tam bu noktada fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Peki Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu fırınlar açık mı? İşte yanıtı

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Fırın çalışma saatleri hafta içi hafta sonu farketmeksizin araştırılıyor. Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

Hafta sonu fırınlar açık olacak. Yayınlanan genelgede fırın çalışma saatleri ile ilgili şu detay yer alıyor;

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde şu detay yer aldı; "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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Fırınlar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün saat kaça kadar açık? Hafta sonu fırınlar açık mı, kapalı mı?
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