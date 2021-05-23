Geri giden aracı durdurmak istedi, canından oldu

Erzurum'un Tekman ilçesinde hayvancılık yapan Sedat Çelik, kamyonetinin geri gitmesine engel olmak isterken canından oldu.

Tekman'a bağlı Karapınar Mahallesine küçükbaş hayvanlarını kamyonetiyle taşıyan Çelik, mahallede aracını park etti. Aracından inden Çelik, park halindeki aracın geri gittiğini görünce koşarak direksiyona geçip, kontrolü sağlamak istedi. Ancak o sırada kamyonetin tekeri taşın üzerine çıkınca, araç talihsiz adamın üzerine devrildi. Olay yerinde ağır yaralanan Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleriyle hemen hastaneye kaldırıldı. Sedat Çelik, Tekman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.