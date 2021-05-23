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Giriş Tarihi: 23.5.2021

Geyik operasyonu

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Geyik operasyonu
SAKARYA'DA jandarma, bir çiftlikten çalınan 7 geyiğin ele geçirilmesi için nefes kesen bir operasyona imza attı. Hendek İlçesi Yağbasan mahallesinde iş insanı Fadıl Uzak'a ait çiftlikte koruma altında bulunan 15 geyikten 7 tanesi gece kimliği meçhul kişiler tarafından üzerlerine ağ atılarak çalındı. Uzak'ın şikâyeti üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Güvenlik ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, geyiklerin izini Urfa'da buldu. Geyikleri çalan kişinin çiftlik çalışanı İsmail K. olduğu belirlendi. Zanlı İsmail K. ile birlikte geyikleri 5 bin liraya sattığı belirlenen F.F. isimli kişi de gözaltına alındı. 7 geyik bir kamyonla tekrar Sakarya'ya getirildi.
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Geyik operasyonu
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