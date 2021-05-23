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Giriş Tarihi: 23.5.2021 16:53

Gölcük’te çiftlik yangını!

ABBAS ÇAKAR
Gölcük’te çiftlik yangını!

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiinde bulunan bir besi çiftliğinde yangın çıktı. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiinde bulunan Cüneyt Tezgel 'e ait besi çiftliğinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çiftlikte ahır önünde bulunan saman balyalarının bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alması üzerine, çiftlik çalışanları 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede Gölcük, Başiskele ve İzmit ilçelerinden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte, ahır önünde alev alan samanlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahırda bulunan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yangını haber alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'de olay yerine gelerek çiftlik sahibi ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Gölcük’te çiftlik yangını!
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