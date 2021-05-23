Kademeli normalleşmedeki ilk hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sürüyor. Cuma akşamı 21.00'de başlayan kısıtlama, 56 saatlik bir sokağa çıkma yasağını kapsıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanırken sokağa çıkma yasağı saatleri saatleri hakkında da bilgi verildi. Öte yandan, İçişleri'nin genelgesi ile 23 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da netlik kazandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR VE YASAK NE ZAMAN BİTİYOR?

Genelgeye göre, 22-23 Mayıs (Cumartesi - Pazar) tarihlerinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanacak. Çalışma izin belgesi olan ve muaf olan kişiler kısıtlamadan serbest tutulacak. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor?

İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi / hafta sonu yasak saatleri