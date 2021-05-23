İBB'deki usulsüz atama yargıdan döndü

Her fırsatta liyakat çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki hukuka aykırı atamasıyla söylemlerindeki tutarsızlığını gözler önüne serdi. İBB'de işe alımlar için "Kimsenin dayısı yok, liyakat var" şeklinde paylaşımlar yaparak şeffaf yönetimden söz eden Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz müfettiş ataması tepkilere neden oldu.

Yapılan atamayla ilgili Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği dava açtı. İstanbul 13. İdare Mahkemesinde görülen davada atanmanın hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı ve atama kararı iptal edildi.

"USULSÜZ ATAMALARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Süleyman Hacıcaferoğlu yayınladığı açıklamada, "Büyükşehir müfettişliğinin kariyer yapısını korumak derneğin asli vazifesi olduğu, liyakat ve kariyerin korunamaması noktasında idarelerin iş, işlem ve uygulamalarını hukuk önünde denetleyen müfettişlik kurumunun zarar göreceği, denetim ve soruşturmaların objektif ve adil olma hususlarının tartışma konusu haline getirileceği açıktır. Bu itibarla haklı mücadelemizin sonucunda mesleki anlamda önemli bir yargısal başarı elde edilmiştir. Böylece kariyerin ve liyakatın önemi yargısal teyitle de bir kez daha perçinlemiş oldu. Bundan sonraki çalışmalarımızda benzer usulsüz atamalarda da aynı refleks ve reaksiyonu göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.