Iğdır’ın 50 yıllık sorunları Kayyum ile son buluyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmeden sonra altyapı projeler hayata geçirildi. Iğdır'da acil çözüm bekleyen alt yapı hizmetleri hızlandı. Iğdır'da 1980 yıllarında kalma büyük sorun haline gelen kanalizasyon ile Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunmasından dolayı yoğun arsenikli olan içme suyu sorunu yapılan 210 milyon TL'lik 3 projenin hayat geçirilmesiyle çözülüyor.

Iğdır Valisi Belediye Başkan Vekili H.Engin Sarıibrahim çalışma hakkında SABAH'a açıklamada bulundu: Sarıibrahim; "Kanalizasyon 88 kilometre, ihale bedeli ise 65 milyon TL'dir. Şu ana kadar yüzde 75'i tamamlanmış durumda. Aynı şekilde kanalizasyona bağlı olarak da atık su tesisimizin ihalesi yapıldı. 265 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu hattında çalışmalar sürüyor. Şu anda çalışmanın yüzde 35'i bitti. İçme suyunu alan firmamızda yıl sonuna kadar işi bize teslim edecekler" dedi.

Kentin birçok noktasında başlatılan kanalizasyon çalışmalarında sona gelindi. Vali Sarıibrahim, özellikle bu projeler bittikten sonra vatandaşlarımızın daha yaşanılabilir bir şehre kavuşacak. Devletimiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın hizmetindedir. Fen işleri müdürlüğü ekiplerimize gereken talimatları verdim. Yol sorunu olan Özgür mahallesi, Karakuyu caddesinde su ve kanalizasyon hattı döşemesi yapıldı. 40 Km'lik sıcak asfalt dökme çalışması başlattık dedi. Vali Sarıibarahim, yapılan bu büyük hizmetler İş teslimi 2022 yılı olarak planlanan çalışmalara hız verilerek teslim tarihinden önce 2021 yılının sonunda hizmete sunulacak" diye konuştu.