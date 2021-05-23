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Giriş Tarihi: 23.5.2021 10:10

'da feci kaza: Ölümle çok burun buruna geldik...

İHA
İstanbul'da feci kaza: Ölümle çok burun buruna geldik...

İstinye’de, korkunç bir olay yaşandı. Motosikletiyle işyerine giden motosiklet tutkunu 23 yaşındaki genç, kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kaskı başından çıkarak metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gençten geriye mega kentin çeşitli noktalarında motosikletiyle tek teker üzerinde giderek “Ölümle çok burun buruna geldik ama kafa kafaya çok verdik” notuyla paylaştığı anlar kaldı.

İstanbul'da yaşanan korkunç kaza, dün saat 08.00 sıralarında Sarıyer İstinye'de meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Yamaha marka 34 CJJ 978 plakalı motosikletiyle trafiğe çıkan 23 yaşındaki kargo görevlisi Nurbaki Gencel, iş yerine gitmek üzere cadde üzerinde seyretmeye başladı. Genç sürücü bir süre sonra boş yolda gidon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrularak metrelerce sürüklenen genç, kaskının başından çıkması sonucu ağır şekilde yaralandı.

METRECE SÜRÜKLENDİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Nurbaki Gencel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri ise tutanak tuttuktan sonra motosikleti çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.
Hayatını kaybeden gençten geriye mega kentin çeşitli noktalarında motosikletiyle tek teker üzerinde giderek "Ölümle çok burun buruna geldik ama kafa kafaya çok verdik" notuyla paylaştığı anlar kaldı. Öte yandan, önceki hafta Pazar günü ise Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde ise 22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gittiği esnada kaza yaparak feci şekilde can vermişti.

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İstanbul'da feci kaza: Ölümle çok burun buruna geldik...
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