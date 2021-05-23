"Kadın baron" Aşil'e suçüstü...

Uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren İstanbul Polisi; uzun süredir aranan "Aşil" (Akhilles) kod adlı zehir tacirini yakaladı. Operasyonun düğmesine; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin bir aracı durdurmasıyla basıldı. Araçta bulunan İran uyruklu H.F. ve A.D. adlı iki kişinin üst aramasında altı parça halinde toplam ağırlığı 14 gram gelen Metamfetamin adlı uyuşturucu ham maddesi bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli; uyuşturucu maddeyi Şişli İlçesi'ne bağlı Ergenekon Mahallesi üzerinde bulunan bir adresten satın aldıklarını söyledi. Adrese operasyon yapıldı.

TUTUKLANDILAR

İran uyruklu ve "Aşil" kod adlı kadın şüpheli N.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste bulunan F.M.H. isimli kadın şüpheli de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 51.2 gram Metamfetamin maddesi, 83 gram Esrar maddesi, 10 uyuşturucu hap, üç gram Afyon Sakızı, sigara şeklinde sarılarak paketlenmiş ve paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Dört şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu maddeyi satın aldıkları adresi İstanbul Polisi'ne söyleyen H.F. ve A.D. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İran uyruklu olan "Aşil" kod adlı zehir taciri N.S. ile diğer kadın şüpheli F.M.H. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Tutuklanan zehir tacirinin "Dövme" işleri yaptığı ve uyuşturucu sattığı iddia edildi.