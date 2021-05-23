Kaleden düşen şizofreni hastası öldü, annesi tutuklandı

Çorum'da kale surundan düşen şizofreni hastası Ferdi Arık (19), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan annesi Meşhure Arık (44) tutuklandı. Olay, önceki gün İskilip ilçesindeki kalede meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık'ın kaledeki surdan düştüğünü görenler polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metreden düşen Ferdi Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kale surunda Ferdi Arık'a bir kadının tekme attığını öne sürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının Ferdi Arık'ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında gözaltına alınan anne Meşhure Arık ifadesinde, "Oğlumla gezmek için kaleye çıktık. Kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. 'Düşersin' dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Bir anda ayağı kayınca aşağıya düştü" dediği belirtildi. Sorgusu tamamlanan şüpheli Meşhure Arık sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. DHA