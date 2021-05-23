Kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan kargo aracından 40 kilo eroin çıktı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Mayıs'ta yapılan denetimlerde Şeker Kavşağı polis uygulama noktasında durdurulan araçta, medikal sanayinde kullanılan büyük boy beyaz renkli toplam 5 adet köpük kutusu içine gizlenmiş 80 ayrı pakette toplam ağırlığı 40 kilo 304 gram olan eroin ele geçirildi.

Olayın şüphelileri M.Ç, E.Y, T.Y. ve İ.U. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, E,Y. ve İ.U'nun tutuklanmasına M.Ç. ve T.Y'nin ise adli kontrol şartı ile serbest kalmasına karar verdi.