Kayınpeder damat kavgasında 1 ölü 2 yaralı

İstanbul'un ilçelerinden Bağcılar'a bağlı Kirazlı mahallesinde 19 Mayıs'ta gece saatlerinde damat ve kayınpeder arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre; Hacı B. (55) damadı olan Hacı Yusuf D. ile aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için akrabaları ile damadının yanına gitti. Bu sırada damadın amcası Recep Dişkaya ile kavga etmeye başladılar, çıkan kavgada silahlar ateş aldı. Aileler birbirine girdi. Olayda Recep Dişkaya (61) ile oğlu Yunus Dişkaya (32) yaralandı. Ayrıca olayı izlemek için oraya gelen ve konuyla alakası olmayan Şenay B. de (43) isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.



Recep Dişkaya

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 61 yaşındaki Recep Dişkaya hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayınpeder Hacı B. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı.



Yunus Dişkaya

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Hacı B, Mahmut B. ve Mustafa B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.