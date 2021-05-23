Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kayınpeder damat kavgasında 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 23.5.2021 11:28

Kayınpeder damat kavgasında 1 ölü 2 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kayınpeder damat kavgasında 1 ölü 2 yaralı

’da kayınpeder ile damat arasında çıkan alacak verecek tartışmasında iki aile birbirine girdi. Silahların konuştuğu kavgada damadın amcası Recep Dişkaya öldü. Damadın kuzeni Yunus Dişkaya ile konuyla alakası olmayan ve kavga sırasında olay yerinden geçen Şenay B. ise yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayınpeder Hacı B. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Hacı B, Mahmut B. ve Mustafa B. tutuklandı.

İstanbul'un ilçelerinden Bağcılar'a bağlı Kirazlı mahallesinde 19 Mayıs'ta gece saatlerinde damat ve kayınpeder arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre; Hacı B. (55) damadı olan Hacı Yusuf D. ile aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için akrabaları ile damadının yanına gitti. Bu sırada damadın amcası Recep Dişkaya ile kavga etmeye başladılar, çıkan kavgada silahlar ateş aldı. Aileler birbirine girdi. Olayda Recep Dişkaya (61) ile oğlu Yunus Dişkaya (32) yaralandı. Ayrıca olayı izlemek için oraya gelen ve konuyla alakası olmayan Şenay B. de (43) isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı.


Recep Dişkaya

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 61 yaşındaki Recep Dişkaya hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayınpeder Hacı B. ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı.


Yunus Dişkaya

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Hacı B, Mahmut B. ve Mustafa B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayınpeder damat kavgasında 1 ölü 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA