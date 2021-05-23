Kendi çileğini kendin topla

Tekirdağ'daki Nusratlı Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Gürsel Öztekin, geçen yıl bahçesinde çilek yetiştirmeye başladı. Çileklere talebin yüksek olduğunu gören ve 7 dönümlük tarlasına çilek eken Öztekin, tarlaya gelenlere meyveleri kendi elleriyle toplama imkânı sunarak fark yarattı. Çilek sezonunda hemen her gün araçlarıyla tarlaya gelen çok sayıda aile, topladıkları meyveleri tartıp ücretini ödüyor. Öztekin, tarlasına gelen çocukların çilek toplarken heyecanlandığını görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. İnsanların gün geçtikçe doğal ürünlere ve doğal yaşama ilgisinin arttığını ifade eden Öztekin, "Aileler gelip burada çocuklarıyla doğal çilek yiyorlar. Güzel zaman geçirdikleri için memnun oluyorlar. İnsanların bu sevinçleri beni de mutlu ediyor. Günde bazen 30 araba geldiği oluyor. İnsanlar birbirinden duydukça daha fazla geliyor. İleride bu tarlamızın yetmeyeceğini düşünüyoruz. İşimizi büyüteceğiz" diye konuştu. Bahçeye çilek toplamaya gelen Nurcan Özdemir, resmi kurumda çalıştığını, bazen öğle aralarında bile tarladan çilek topladığını anlattı. Özdemir, "Çocuklarımız için de çok güvenli, kendi elimizle toplayıp evimize götürüyoruz" ifadelerini kullandı. Bülent Ertürk de çileği kendi eliyle toplamanın ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, "Buradaki çileğin aroması çok farklı" dedi. Pelin Yılmaz ise tarladan çilek toplamaktan keyif aldığını dile getirdi.