Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! 'Mucize anne' Sitare Gebeş herkesi ağlattı! Kenan İmirzalıoğlu...

Youtuber olmak isteyen Tuğra'nın Enes Batur'la tanışma hayali olduğunu söyleyen Gebeş, "Bu hayalini gerçekleştirmek istedik ama kalbinin kaldıramama ihtimaline karşı bunun bir hayal olarak kalmasının daha iyi olacağını düşündüm" sözlerini kullandı.

Oğlunun çok duygusal bir insan olduğunu ifade eden annenin bir anısı gözleri yaşarttı. "Tuğra arkadaşıyla oynarken annesinin arkadaşı bir kraker verdi. Tuğra da krakeri yere atarak ayağıyla ezdi. Arkadaşının annesinin, bunun günah olduğunu söylemesi üzerine Tuğra, biliyorum teyze karıncalar yesin diye ezdim dedi" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi ağlattı.