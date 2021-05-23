Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster duygusal anlara sahne oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Sitare Gebeş'in hayat hikayesi damga vurdu. Mucize çocuk Tuğra'nın annesi Sitare Gebeş, kısa bir süre önce yaşamını yitiren Tuğra'nın öyküsüyle milyonları ağlattı.
Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! 'Mucize anne' Sitare Gebeş herkesi ağlattı! Kenan İmirzalıoğlu...
"TUĞRA 12 YIL BOYUNCA YAŞAMA TUTUNDU"
Kendisini acıların olgunlaştırdığı kadın olarak tanımlayan Gebeş, "20 yaşında kucağıma bir bebek aldım. 70 binde 1 görülen bir kalp hastalığıyla doğdu. Her an ölebilir, yürüyemez, konuşamaz dediler ama Tuğra 12 yıl boyunca yaşama tutundu" sözleriyle bir annenin evladını yaşatmak için nasıl çaba göstereceğine ışık tuttu.
Yanlış giden evliliğini 2013 yılında bitirdiğini ifade eden Gebeş, bu dönemde çok kitap okuduğunu vurguladı. Oğlunun toplumda bir birey olması için önce kendisinin öğrenmesi gerektiğini söyleyen fedakar anne, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bir imkanla Tuğra evde eğitim aldı. Tüm öğretmenleri özveriliydi. Yürüyemez, konuşamaz denilen Tuğra yürüdü ve konuştu" ifadelerini kullandı.
TUĞRA'NIN EN BÜYÜK HAYALİ...
Tuğra'nın hayalleri olan bir çocuğa dönüşme öyküsünü anlatan Gebeş, duygusal anlar yaşattı. Oğluna yaptığı sünnet düğününü, evladının mürüvvetini görmek olarak nitelendiren anne, oğlunun sadece bir hayalini ertelemek zorunda kaldığını anlattı.
Youtuber olmak isteyen Tuğra'nın Enes Batur'la tanışma hayali olduğunu söyleyen Gebeş, "Bu hayalini gerçekleştirmek istedik ama kalbinin kaldıramama ihtimaline karşı bunun bir hayal olarak kalmasının daha iyi olacağını düşündüm" sözlerini kullandı.
Oğlunun çok duygusal bir insan olduğunu ifade eden annenin bir anısı gözleri yaşarttı. "Tuğra arkadaşıyla oynarken annesinin arkadaşı bir kraker verdi. Tuğra da krakeri yere atarak ayağıyla ezdi. Arkadaşının annesinin, bunun günah olduğunu söylemesi üzerine Tuğra, biliyorum teyze karıncalar yesin diye ezdim dedi" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi ağlattı.
"BENİ OĞLUM OKUTTU"
Bugün Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı olmasının dahi Tuğra sayesinde olduğunu ifade eden Gebeş, "Oğlum beni okuttu. Onun sayesinde diplomamı aldım ve ardından vefat etti" diyerek Kenan İmirzalıoğlu'nu da duygulandırdı.
Kim Milyoner Olmak İster'de hayallerinin peşinden giden ve oğlunu hayata tutundurmak için her yolu denemiş bir anne olarak yarışan Sitare Gebeş, atv ekranlarında başarılı bir yarışma çıkardı.