Koyun olimpiyatları için baraj kapakları açılacak

Denizli Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'nde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 'sudan koyun geçirme yarışı' 847 yıldır sürdürülüyor. Ağustos'un son haftasına yapıla geleneksek yarışmada, çobanların mor renge boyayıp süslediği koyun sürüleri, Büyük Menderes Nehri'ni yüzerek geçmeyi amaçlanıyor. Suyun, koyunların yüzmesi için yeterli olmadığı yıllarda ise yarışmanın yapılabilmesi için çözüm bulunuyor, gelenek sürdürülüyor.

SU SEVİYESİ ENGEL OLMADI

Bu yıl yarışmanın yapıldığı Büyük Menderes Nehri'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Böyle sorunlarda bölge halkı, her zaman bir çözüm bulup yarışmayı gerçekleştirdi. Kurak geçen 2008 yılında nehrin derinliği 30 santimetreye düşünce yarışmanın iptali gündeme geldi. Soruna çözüm arayan köylülere, muhtar ve kaymakam destek verdi. Onlar da suyun önüne set çekti. Su toplanınca yarışma da başladı. Yine 2017 yılında yaşanan kuraklıkta, nehrin üst kısmındaki Işıklı Barajı'nın kapakları yarışma için açıldı.

GEÇEN YIL TEMSİLİ OLARAK YAPILDI

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle temsili olarak gerçekleştirilen 8 asırlık geleneğin bu yıl ne şekilde yapılacağı, aylar öncesinden konuşulmaya başladı. Yarışmanın yapıldığı Büyük Menderes Nehri'nde kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanıyor, nehirdeki su son yılların en az seviyesinde. Koyunların bu su seviyesinde yüzüp karşıya geçmesi mümkün değil ancak koronavirüs nedeniyle iptal edilen etkinliklerin yapılması yönünde bir karar çıkarsa, nehre barajdan su bırakılması ve yarışmanın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BAŞKAN AKCAN: BARAJ KAPKLARINI AÇARIZ

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yaptığı açıklamada, hayat normale döner ve koronavirüs nedeniyle iptal edilen aktivitelere izin verilirse yarışmanın yapılacağını ifade ederek, "Asırlardır süren geleneğimizi bu yıl da gerçekleştirmek istiyoruz. Daha önceki yıllarda su sıkıntısı çekildiği zamanlar oldu ama bir çözüm bulunup yarışmalar yine yapıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ile görüşür, Işıklı Barajı'nın kapaklarını yarışma için açtırır ve su seviyesini yükseltiriz. Burada önemli olan hayatın normale dönmesi ve etkinliklerin yapımına izin çıkması" dedi.

KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

Bölgede yaşanan su sıkıntısına da değinen Akcan, "Su sıkıntısının giderilmesi için kapalı devre sulama sistemine geçilmesi gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden beri bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarla görüştük, 2023 yılında bu sistemin ilk adımlarının atılacağını söylediler, bu işin takipçisiyiz" dedi.