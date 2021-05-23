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Giriş Tarihi: 23.5.2021 12:30

LPG tankında uyuşturucu çıktı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
LPG tankında uyuşturucu çıktı

'da, polisin otomobilde narkotik köpeği Uzi ile yaptığı aramada, bagajdaki yakıt tankının içinde gizlenmiş 14 kilo takoz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan otomobillerden birinde narkotik köpeği Uzi ile arama yapıldı. Ekipler, Uzi'nin, aracın bagajındaki yakıt tankına tepki vermesi üzerine yaptığı aramada yakıt tankının içine gizlenmiş 72 paket halinde 14 kilo takoz esrar ele geçirildi.

Otomobilin sürücüsü İ.A. ile yanındaki Y.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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LPG tankında uyuşturucu çıktı
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