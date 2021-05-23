LPG tankında uyuşturucu çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan otomobillerden birinde narkotik köpeği Uzi ile arama yapıldı. Ekipler, Uzi'nin, aracın bagajındaki yakıt tankına tepki vermesi üzerine yaptığı aramada yakıt tankının içine gizlenmiş 72 paket halinde 14 kilo takoz esrar ele geçirildi.

Otomobilin sürücüsü İ.A. ile yanındaki Y.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.