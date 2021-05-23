Marketçi maske uyarısı yaptı! Müşteri burnunu kırdı!

Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralanan market çalışanı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Barış Alacahan, kendisine saldırandan şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.