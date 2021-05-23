Liseye geçmek için adayların katılım sağladığı LGS sınavı için adaylar gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirmişti. Sınav tarihinin erteleneceği iddiaları ile beraber Bakan Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı ve sınavın ertelenmeyeceğini ifade etti. Bu noktada ise sınava kısa bir süre kala "LGS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi?" soruları yeniden gündeme taşındı. Buna göre; LGS sınav giriş belgesi yerleri nasıl sorgulanır, Lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…