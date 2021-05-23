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Giriş Tarihi: 23.5.2021 14:23

Minik Elif’e polis şefkati

REMZİ YILMAZ
Minik Elif’e polis şefkati

’da tek başına sokakta yürürken görülen ve polislerin dikkatini çeken 4 yaşındaki minik Elif’in yüzü polis ablalarının yakın ilgisiyle güldü.

İznik ilçesinde devriye gezen Emniyet ekipleri, kaldırımda tek başına yürüyen küçük bir kız çocuğunu fark etti. Bir süre çocuğu uzaktan takip eden ekipler, çevrede kendisini tanıyan bir büyüğünün olmaması üzerine çocuğun yanına gitti.

Kaybolduğu anlaşılan ve adının Elif olduğunu söyleyen minik kız polis merkezine getirildi. Burada kadın polislerin yakın ilgisiyle karşılaşan Elif'in ağlayan gözleri yerini gülümsemeye bıraktı. Polis ablaları tarafından dondurma ikram edilen ve Polis Merkezi önünde onlarla oyunlar oynayan Elif'in ailesine ulaşılmaya çalışılıyor.

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Minik Elif’e polis şefkati
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