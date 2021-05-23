Ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu!

Düzensiz göçmenlerle birlikte suçüstü yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca araç sürücüsü M.K. ve M.E.K.'ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında belgesiz yabancı uyruklu şahıs taşıdıkları gerekçesiyle toplamda 139 bin 934 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 74 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan, umuda yolculuk adı altında insan tacirleri tarafından ölüm yolculuğuna çıkarılan 6'sı Pakistan 68'i Afganistan uyruklu olmak üzere aralarında bebeklerin de bulunduğu 74 mültecinin 3 gün yemek yemediği ortaya çıktı. Şahısların tüm insani ihtiyaçları Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı.