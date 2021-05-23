Ölüm yolculuğu Osmaniye'de son buldu!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Turnike önü uygulama noktasında düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında Diyarbakır'dan geldiği belirlenen 2 minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde göçmen kaçakçısı M.K. ve M.E.K. isimli şahısların 6'sı Pakistan 68'i Afganistan uyruklu olmak üzere aralarında bebeklerinde bulunduğu 74 mülteciyi para karşılığında batıya götürdüğü belirlendi.