Otobüs durağında kanlı intikam

Olay, Okmeydanı'nda 13 Mayıs'ta yaşandı. İddiaya göre; diş ağrısı çeken Atay Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne geldi. Tedavisi biten yaşlı adam, eve gitmek için durakta otobüs beklemeye başladı. Bu esnada Atay'ın geçen sene bıçakla yaraladığı A.D.'nin yakını Ramazan Ç. belinden çıkardığı silahını Atay'a doğru yöneltti. Kurşunların hedefi olan Atay, sol ayak ve karın boşluğundan vurularak yere yığıldı. Saldırgan kaçtı. Atay'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan eczane çalışanı yaptı. "Ölüyorum taksi çağırın" diye feryat eden yaralı adam, sağlık ekiplerinin gelmesiyle Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olaya ilişkin 150 saatlik görüntü izleyen polis, şüpheli Ramazan Ç.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kasten yaralama" suçundan iki kaydı olan Atay'ın cenazesi Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.