Pilot eşini uçuşta sanıyordu... Yakaladığı fotoğrafla yasak aşkı ortaya çıkardı!

İHANETİ KABUL ETMEDİ

Boşanma davasına karşılık olarak dilekçe sunan Furkan H, iddiaları reddetti. Seren T'nin yakın arkadaşı olduğunu, uçuşunda boşluk olduğu için arkadaşlarına eşlik ettiğini. Aynı zamanda Seren T.'nin nişanlı olduğunu dile getirdi. Sosyal medyadaki fotoğraf karesinde yalnız olmadıklarını Seren T.'nin nişanlısının da kendilerine eşlik ettiğini ifade eden genç adam ihaneti kabul etmedi. İkili arasındaki boşanma davası devam ediyor.