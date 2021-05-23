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Giriş Tarihi: 23.5.2021 16:59 Son Güncelleme: 23.5.2021 17:27

eşini uçuşta sanıyordu... Yakaladığı fotoğrafla yasak aşkı ortaya çıkardı!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Pilot eşini uçuşta sanıyordu... Yakaladığı fotoğrafla yasak aşkı ortaya çıkardı!

eşinin uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini sosyal medyadan öğrendi. Paylaşılan fotoğrafta eşi başka bir kadınla sarmaş dolaştı ve ‘Reklamlar sona erdi filme devam’ mesajı yazılıydı. Aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen genç kadın, Aile Mahkemesine başvurarak davası açtı.

Pilot olan Furkan H, ve Lale H, geçtiğimiz yıllarda hayatlarını birleştirdiler. Furkan H, pilottu ve sürekli olarak yurtdışına uçması gerekiyordu. Bu durum genç eşinin kıskançlık yaşamasına sebep oluyordu.

EVDEN KOVULDU

İlerleyen günlerde aralarında tartışmalar yaşanmaya başladı. İddiaya göre Lale H, eşi tarafından evden kovuldu. Evden kovulmasından birkaç gün sonra genç kadın sosyal medyada fotoğrafta eşi ve yakın kız arkadaşı Seren T, sarmaş dolaş gördü. Yatta çekilen fotoğrafın açıklamasında 'Reklamlar sona erdi, filme devam' açıklamasını görünce çılgına döndü.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Evliliklerinde yaşanan krizi atlatmak isterken aldatıldığını düşünen LaLe H, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Mahkemeye delil olarak sosyal medyada gördüğü fotoğrafı delil olarak sunarak aylık 7 bin lira nafaka talebinde bulundu.

İHANETİ KABUL ETMEDİ

Boşanma davasına karşılık olarak dilekçe sunan Furkan H, iddiaları reddetti. Seren T'nin yakın arkadaşı olduğunu, uçuşunda boşluk olduğu için arkadaşlarına eşlik ettiğini. Aynı zamanda Seren T.'nin nişanlı olduğunu dile getirdi. Sosyal medyadaki fotoğraf karesinde yalnız olmadıklarını Seren T.'nin nişanlısının da kendilerine eşlik ettiğini ifade eden genç adam ihaneti kabul etmedi. İkili arasındaki boşanma davası devam ediyor.

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Pilot eşini uçuşta sanıyordu... Yakaladığı fotoğrafla yasak aşkı ortaya çıkardı!
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