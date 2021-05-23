Yeme içme alanında hizmet veren işyerlerindeki kısıtlama halen devam ederken özellikle bu tür işletme sahipleri gözünü o müjdeli habere çevirdi. Kademeli olarak normalleşme sürecinin ilk adımında açılmayan kafe ve restoranlar, "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler açılacak mı?" sorularıyla gündeme taşınıyor. 1 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanacak olan normalleşmenin ilk aşaması devam ederken şimdi ise milyonlar Haziran itibarıyla uygulamaya geçecek yeni kararları merak ediyor. İşte tüm detaylar ve "Kafeler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı…