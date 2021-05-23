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Giriş Tarihi: 23.5.2021 08:56

Restoranlar ve , 1 Haziran 2021'den sonra restoran ve kafeler açılacak mı? İşte son durum!

Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran 2021'den sonra restoran ve kafeler açılacak mı? İşte son durum!

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 81 il genelinde kademeli olarak normalleşmeye geçtiğimiz şu günlerde milyonlarca vatandaş “Restoranlar ve , 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler açılacak mı?” sorularına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Mayıs ayı itibarıyla uygulanan birçok kısıtlama kaldırılırken lokanta, restoran, kafeler, kahvehaneler gibi birçok işyerinin hizmetini yalnızca paket servis ve gel-al şeklinde vermesine karar verilmişti. Buna göre restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 haziran sonrası kafeler açılacak mı? İşte tüm gelişmeler…

Yeme içme alanında hizmet veren işyerlerindeki kısıtlama halen devam ederken özellikle bu tür işletme sahipleri gözünü o müjdeli habere çevirdi. Kademeli olarak normalleşme sürecinin ilk adımında açılmayan kafe ve restoranlar, "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler açılacak mı?" sorularıyla gündeme taşınıyor. 1 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanacak olan normalleşmenin ilk aşaması devam ederken şimdi ise milyonlar Haziran itibarıyla uygulamaya geçecek yeni kararları merak ediyor. İşte tüm detaylar ve "Kafeler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı…

YEME-İÇME YERLERİ

Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
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Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran 2021'den sonra restoran ve kafeler açılacak mı? İşte son durum!
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