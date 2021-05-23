Yeme içme alanında hizmet veren işyerlerindeki kısıtlama halen devam ederken özellikle bu tür işletme sahipleri gözünü o müjdeli habere çevirdi. Kademeli olarak normalleşme sürecinin ilk adımında açılmayan kafe ve restoranlar, "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler açılacak mı?" sorularıyla gündeme taşınıyor. 1 Haziran 2021 tarihine kadar uygulanacak olan normalleşmenin ilk aşaması devam ederken şimdi ise milyonlar Haziran itibarıyla uygulamaya geçecek yeni kararları merak ediyor. İşte tüm detaylar ve "Kafeler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı…
YEME-İÇME YERLERİ
Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,
Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.