Samsun'da facia: Kezban öldü! Ağabeyi ağır yaralı

Olay, dün ilçeye bağlı Yağınözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki samanlıkta elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Kezban Kılıç, bir anda yere yığıldı. Kardeşine yardım etmeye çalışan Mesut Kılıç da akıma kapılarak yaralandı.