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Giriş Tarihi: 23.5.2021 15:52 Son Güncelleme: 23.5.2021 15:53

'da facia: Kezban öldü! Ağabeyi ağır yaralı

DHA
Samsun'da facia: Kezban öldü! Ağabeyi ağır yaralı

'un ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Samanlıkta elektrik akımına kapılan Kezban Kılıç (25) hayatını kaybetti, kendisini kurtarmaya çalışan ağabeyi Mesut Kılıç (27), ağır yaralandı.

Olay, dün ilçeye bağlı Yağınözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanındaki samanlıkta elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Kezban Kılıç, bir anda yere yığıldı. Kardeşine yardım etmeye çalışan Mesut Kılıç da akıma kapılarak yaralandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kezban Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mesut Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kezban Kılıç'ın cesedi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Samsun'da facia: Kezban öldü! Ağabeyi ağır yaralı
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