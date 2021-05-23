Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 23 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 23.5.2021 19:03 Son Güncelleme: 23.5.2021 19:03

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? ile sonuçları - bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 23 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri ile ortak canlı yayınında kazandıran numaraları çekilerek, şans oyunu severlere duyurulan çekiliş sonuçları, bugün (23 Mayıs 2021 Pazar) bir kez daha belirlenecek. üzerinden kupon dolduran ve MP TV canlı çekilişine katılanlar, motoruna erişmek ve şanslı numaralarla bilet sorgusu yapmak amacıyla açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

Her hafta 2 gün (Çarşamba ve Pazar) MP TV ile Youtube canlı yayınında çekilişi yapılarak kazandıran numaraları belirlenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (23 Mayıs 2021 Pazar) belirleniyor. Büyük ikramiye kazanmak umuduyla Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayanlar, MPİ bilet sorgusu ekranına erişmek ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler tarafından 23 Mayıs MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (23 MAYIS)

Milli Piyango Online aracılığıyla 23 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Mayıs Şans Topu sonuçları:

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır



SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 23 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA