Şehirde bunaldı, doğaya sığındı

Gaziantep'te şehir hayatından bunalan inşaatçı çareyi doğada buldu. Şehir dışında bir bölgede sera kuran inşaatçı Ümit Kurt, çiçek ve sebze fidesi yetiştirerek hem geçimini sağlıyor hem de daha doğal bir ortamda yaşıyor.

Uzun yıllar inşaat sektöründe dış cephe kaplaması yapan Ümit Kurt (49), şehir hayatından rahatsız olunca Oğuzeli ilçesinde kurduğu serada çiçek ve sebze fidesi yetiştirmeye başladı. Eskisinden daha az para kazandığını ancak huzurlu bir ortamda yaşadığını söyleyen Kurt, "Aslen Şanlıurfalıyım ama uzun süredir Gaziantep'te yaşıyorum. İnşaat sektöründe dış cephe kaplaması işi yapıyordum. Bir süre sonra yaptığım işten bir tat almamaya başladım. Şehir hayatının gürültüsü de beni olumsuz etkileyince şehir dışına çıkmaya karar verdim" dedi.

Şehre gidip gelmemek için seranın yanına kurduğu çadırda yaşayan Kurt, "Burada hem meyve bahçesinin bakımını yapıyorum hem de serada çiçek ve sebze fidesi yetiştiriyorum. Bitkilerle uğraşmak insanlarla ve betonla uğraşmaktan daha keyifli oluyor. Burada domates, biber, çilek fidesi ve çiçek yetiştiriyorum. Kendim ihtiyacım kadar sebzeyi de kurduğum bostanda yetiştiriyorum. Şehre mümkün mertebe gitmiyorum, sadece zaruri ihtiyaçları karşılamak için gidip hemen dönüyorum" diye konuştu.