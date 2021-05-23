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Giriş Tarihi: 23.5.2021 16:53

Sevgili ile tartışan kişiyi sokak ortasında öldürdü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sevgili ile tartışan kişiyi sokak ortasında öldürdü

’da bir kadın sokak ortasında Orhan Atalar ile tartıştı.  Bunun üzerine kadın durumu erkek arkadaşına anlattı. Nida Ertük yanında getirdiği pompalı tüfekle kız arkadaşı ile tartışan Orhan Ataları vurarak öldürdü.

Ankara Altındağ ilçesi Dışkapı Köprüsü altında 2 gün önce gerçekleşen cinayetin sır perdesi aralandı. İddialara göre ismi öğrenilemeyen kadın, Orhan Atalar ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra olay yerinden ayrılan kadın, durumu erkek arkadaşı Nida Ertürk'e söyledi. Bunun üzerine Nida Ertürk, Orhan Atalar'ın yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Nida Ertürk, yanında bulunan pompalı tüfekle Orhan Atalar'a ateş açtı. Orhan Atalar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan Nida Ertük'ün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Nida Ertürk'ün saklandığı yeri tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Nida Ertürk yakalanarak gözaltına alındı. Nida Ertürk'ün, emniyetteki ifadesinde, kadın arkadaşıyla tartıştığı iddiasıyla Orhan Atalar'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Nida Ertürk, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sevgili ile tartışan kişiyi sokak ortasında öldürdü
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