Son dakika: Antalya'da vahşet! Eşini katledip sosyal medyadan bunu paylaştı...

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Gelişmelerin ardından Konaklı Mahallesi'nde kum ve hafriyat işleri ile uğraşan Mesut Öztürk cinayeti itiraf etti. Perşembe gecesi eşi ile tartıştıktan sonra onu çarşafla boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi aracı ile ormanlık alana götürüp gömdüğünü söyledi. Mesut Öztürk cesedi gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Aslı Öztürk'ün cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu gönderildi.