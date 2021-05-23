Son dakika: Antalya'da vahşet! Eşini katledip sosyal medyadan bunu paylaştı...

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Aslı Öztürk adlı kadın için, eşi Mesut Öztürk'ün (30), tartışmalarının ardından telefonunu ve arabasını almadan, pijamalarıyla evden çıkıp gittiğine yönelik ihbarı sonucu Jandarma arama çalışması başlatmıştı.
KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ
Biri 1, diğeri 5 yaşında olmak üzere 2 çocuk annesi olan Aslı Öztürk'ü perşembe gününden beri arayan Jandarma ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Jandarma; olay gecesi Mesut Öztürk'ün, çarşafla sarı bir eşyayı aracına yükleyip ormanlık alana götürdüğünü belirledi.
ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI
Gelişmelerin ardından Konaklı Mahallesi'nde kum ve hafriyat işleri ile uğraşan Mesut Öztürk cinayeti itiraf etti. Perşembe gecesi eşi ile tartıştıktan sonra onu çarşafla boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi aracı ile ormanlık alana götürüp gömdüğünü söyledi. Mesut Öztürk cesedi gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Aslı Öztürk'ün cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu gönderildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Aslı Öztürk'ün yakınları, kızlarının eşi tarafından öldürüldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen aile, "Biri 1, diğeri 5 yaşında 2 evladı vardı. Hiç mi çocuklarını düşünmedin? Ona nasıl kıydın?" diyerek feryat ettiler. Aslı Öztürk'ün Gazipaşa ilçesinde torağa verileceği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki sorgusunun ardından katil zanlısı Mesut Öztürk'ün özel güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan katil zanlısı cezaevine gönderildi.
Katil zanlısının cinayetin ardından sosyal paylaşım sitesinde "Eşimle tartıştık. Gecelikleri ile evden çıkıp gitti. kayıp" şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.