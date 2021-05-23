Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 00.56'da 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Akdeniz'de, Muğla ilimizin Datça yarımadası açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;
Boğaziçi Rasathanesi, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz 12 Adalar bölgesinde, Muğla ilimizin Datça yarımadası kıyılarına oldukça yakın bir bölgede yerin 5.5 kilometre derinliğinde saatler 00:56'yı gösterirken 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) son depremler listesi verilerine göre ise yerin 11.88 kilometre derinliğinde, saat 00:56'da meydana gelen depremin şiddeti 3.4 olarak duyuruldu.