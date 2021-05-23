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Giriş Tarihi: 24.5.2021 01:22 Son Güncelleme: 24.5.2021 01:22

Son Dakika Haberi! 'de korkutan deprem! - ve 'da da hissedildi!

Son Dakika Haberi! Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Datça ve Bodrum'da da hissedildi!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan listesi verilerine göre Yarımadası açıklarında 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 00.56'da 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AKDENİZ'DE 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Akdeniz'de, Muğla ilimizin Datça yarımadası açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Rasathanesi, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Akdeniz 12 Adalar bölgesinde, Muğla ilimizin Datça yarımadası kıyılarına oldukça yakın bir bölgede yerin 5.5 kilometre derinliğinde saatler 00:56'yı gösterirken 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) son depremler listesi verilerine göre ise yerin 11.88 kilometre derinliğinde, saat 00:56'da meydana gelen depremin şiddeti 3.4 olarak duyuruldu.


DEPREMİN KONUMU

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan haritaya göre depremin merkez üssünün konumu şöyle;

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Son Dakika Haberi! Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Datça ve Bodrum'da da hissedildi!
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