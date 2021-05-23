Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 00.56'da 3.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - AKDENİZ'DE 3.4 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Akdeniz'de, Muğla ilimizin Datça yarımadası açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;